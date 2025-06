Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti a Belve Crime

Francesca Fagnani torna su Rai 2 con il programma Belve Crime, uno spin-off del suo precedente successo Belve, dedicato a interviste con protagonisti di casi di cronaca nera italiana. La prima puntata, in onda martedì 10 giugno alle 21:20, avrà come ospite Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Yara Gambirasio, 13 anni, scomparve il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra e il suo corpo fu ritrovato tre mesi dopo. Le indagini portarono all’arresto di Bossetti, il quale fu incriminato grazie al dna rinvenuto sugli indumenti della vittima. Il caso ha suscitato ampio dibattito, con ipotesi riguardanti il movente, tra cui una possibile aggressione a sfondo sessuale. Nel 2018, il processo si concluse con la condanna di Bossetti all’ergastolo.

Nel corso dell’intervista, Bossetti discuterà della prova chiave, il dna, e risponderà alla domanda su come sia finito sugli indumenti di Yara, esprimendo la sua stessa confusione al riguardo. Insieme a lui, saranno intervistati altri soggetti coinvolti in noti casi di cronaca, tra cui Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione.

Il programma segna un passaggio dal mondo dello spettacolo al crimine, offrendo uno sguardo intimo su storie di vita e reati che hanno colpito l’opinione pubblica italiana.

