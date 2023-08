Francesca Fagnani dopo la d’Urso insieme a un’altra famosa conduttrice: “A Belve?”

A poche settimane dall’incontro con Barbara d’Urso, ieri Francesca Fagnani è stata avvistata con un’altra famosa conduttrice. La ‘belva’ infatti ha cenato insieme a Ilary Blasi al “Ristorante al Camin” di Cortina D’Ampezzo, il proprietario ha voluto fare una foto con le due presentatrici e poi ha pubblicato lo scatto.

Per quanto riguarda la d’Urso, la Fagnani l’ha già invitata a Belve (che tornerà il 26 settembre con Stefano De Martino come ospite), quindi sono in molti sui social a sperare in un comeback di Ilary, che potrebbe parlare così del divorzio da Totti e della sua relazione con Bastian: “E chissà che l’incontro non nasconda dell’altro. – si legge su Tutto Sport – L’incontro ha dunque fatto ben sperare i fan della presentatrice, che ora sospettano possa tornare a Belve per parlare della rottura e del divorzio da Totti e del suo nuovo inizio con Bastian Muller”.

“Se la nostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento? No, non potrebbe. Le foto di Francesco con quella ragazza allo stadio? La nostra sensazione è che fosse tutto organizzato. Come se io vado a un concerto, c’è un ragazzo moro vicino e poi dicono ‘sta con lei’. Inutile dire chi c’è dietro a questa macchinazione, tanto non lo saprò mai.

Se per me è stato Fabrizio Corona? Non ho pensato a lui, a Corona, che possa essere dietro a questa nuova storia di gossip su me e Francesco. Però ora che mi ci stai facendo pensare. Però non lo so, anche perché è partito tutto da un giornale. Tanto non lo saprò mai, non avrò certezze. Non ho nemmeno dei dubbi. Ho solo pensato a un’organizzazione che ha creato tutto questo putiferio. Però ripeto che la nostra coppia non sarebbe capace di superare il tradimento, né mio e né di Francesco”.