Francesca Fagnani commenta la sua imitazione fatta da Vincenzo De Lucia

Maria De Filippi, Mara Venier, Milly Carlucci, Sandra Milo, Ornella Vanoni e ora anche Francesca Fagnani: continuano senza sosta le imitazioni realizzate da Vincenzo De Lucia.

La conduttrice di Belve aveva già visto la sua parodia commentando con un “Grazie Vincenzo” su Twitter e nell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile è andata anche in studio per realizzare uno sketch insieme.

Solo al termine dello sketch rivolgendosi proprio a Vincenzo De Lucia ha detto: “Sei grandissimo, il più grande imitatore che esista! Sei il più bravo di tutti“. Ieri, infine, ospite a La Vita in Diretta è tornata a commentare la sua imitazione applaudendo l’attore: “Vincenzo De Lucia è bravissimo!“.

“Se ho avuto problemi in questa terza edizione? Intervista registrata con Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Alla fine mi chiede di tagliare una domanda e dico no. Diventa una furia, mi viene quasi addosso e si nasconde la liberatoria dentro la camicia, scappando”. – Ha confessato fra le pagine del Corriere – “Se l’intervista non andrà in onda come quella di Elettra Lamborghini? Io mi auguro che questa volta la Rai tenga il punto e la mandi in onda. Bisogna smettere di subire la prepotenza dell’ospite. Dobbiamo recuperare il senso di dignità del nostro mestiere. Tagli e altre richieste non si accettano.