Francesca Fagnani co-conduttrice di Sanremo 2023: l’annuncio

Dopo il successo della nuova stagione di Belve, presto rivedremo Francesca Fagnani in un’altra trasmissione Rai, leggermente più nazional popolare del programma di Rai Due: il Festival di Sanremo!

Francesca Fagnani al Festival di Sanremo 2023: l’annuncio.

Poco fa infatti è arrivato l’annuncio dall’account Twitter ufficiale di Sanremo: “Francesca, buongiorno e benvenuta, che belva si sente? Francesca Fagnani tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023“.

La regina delle Belve si unisce quindi a Chiara Ferragni e Gianni Morandi, che saranno gli altri co conduttori del prossimo Festival della canzone italiana. Ottima scelta quella di Amadues, la Fagnani è una vera rivelazione e oltre ad essere una grande professionista è anche amatissima sul web. Detto questo, pretendo un’intervista in pieno stile Belve per almeno un super ospite della serata in cui la Fagnani sarà conduttrice.

‘E lei Germanotta, che belva si sente? Me la racconta una sua belvata? Senta, dica la verità, ma è vero che ha una bambola voodoo con la faccia di Madonna?’

Sto già sognando a occhi aperti…



Grazie Amedeo, grazie mamma Rai, grazie Palinsesto per aver rallegrato questo lunedì con la presenza di Francesca Fagnani a #Sanremo pic.twitter.com/EyquKmL9wD — Trashologo (@ilTrashologo) December 5, 2022

Big e Giovani del Festival di Sanremo 2023.

1 Giorgia

2 Articolo 31

3 Elodie

4 Colapesce Di Martino

5 Ariete

6 Modà

7 Mara Sattei

8 Leo Gassman

9 I Cugini di Campagna

10 Mr Rain

11 Marco Mengoni

12 Anna Oxa

13 Lazza

14 Tananai

15 Paola e Chiara

16 LDA

17 Madame

18 Gianluca Grignani

19 Rosa Chemical

20 Coma cose

21 Levante

22 Ultimo

COLLA ZIO, “Asfalto (Milano)

FIAT 131, “Pupille” (Rende – CS)

NOOR, “La tua Amélie” (Urbino)

Romeo & Drill, “Giorno di scuola” (Roma)

gIANMARIA – “La città che odi” (Vicenza)

Giuse The Lizia – “Sincera” (Palermo)

Maninni – “Mille Porte” (Bari)

Mida – “Malditè” (Caracas)

OLLY – “L’anima balla” (Genova)

Sethu – “Sottoterra” (Savona)

Shari – “Sotto Voce” (Monfalcone – GO)

Will – “Le cose più importanti” (Vittorio Veneto – TV)