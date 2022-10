Francesca Fagnani choc su Belve: “Ospite scappato urlando, una furia”

Finalmente dal prossimo martedì 1° novembre torna Francesca Fagnani con la nuova edizione di Belve. Nelle prime puntate vedremo le interviste di Wanna Marchi, Eva Robin’s, Licia Ronzulli e anche quella della maestra di Amici Alessandra Celentano. Incerta ancora la messa in onda dell’intervista fatta a Massimo Ferrero e questo perché all’ultimo minuto l’uomo ha cambiato idea. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Francesca Fagnani ha spiegato quello che è successo con l’imprenditore e dirigente sportivo. Stando alla ricostruzione della conduttrice, il suo ospite le ha chiesto di tagliare una delle domande e al suo rifiuto si sarebbe infuriato, fuggendo poi con la liberatoria nascosta dentro la camicia.

Quanto vorrei vedere le immagini dello sclero di Ferrero…



“Se ho avuto problemi in questa terza edizione? Intervista registrata con Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Alla fine mi chiede di tagliare una domanda e dico no. Diventa una furia, mi viene quasi addosso e si nasconde la liberatoria dentro la camicia, scappando.

Se l’intervista non andrà in onda come quella di Elettra Lamborghini? Io mi auguro che questa volta la Rai tenga il punto e la mandi in onda. Bisogna smettere di subire la prepotenza dell’ospite. Dobbiamo recuperare il senso di dignità del nostro mestiere. Tagli e altre richieste non si accettano.

È successo che mi chiedono le domande prima, ma dico sempre no. De Laurentiis non è venuto per questo. Noemi Letizia invece è sparita. Tutto già organizzato, poi dopo i risultati elettorali non si è presentata, senza dare spiegazioni.

Chi vorrei intervistare? Francesca Pascale, la vorrei tanto. Io la intervistai mentre si stava lasciando con Berlusconi, per Il Fatto . E lei lì fece capire la sua omosessualità. In seguito a quell’intervista, la notò Paola Turci e poi nacque l’amore. Quanto mi piace questa storia! Poi sono diventata molto amica di Paola”.