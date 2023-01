Francesca Fagnani, arriva la promozione: sbarca in prima serata dopo Sanremo

Stagione televisiva d’oro per Francesca Fagnani. Belve è diventato un cult, tanto che la Rai lo scorso novembre ha triplicato la messa in onda settimanale, le interviste della giornalista però non si limitano ad avere successo in tv, ma anche sui social, su Twitter ad esempio lo show è sempre in tendenza ogni volta che viene trasmesso. Anche grazie a tutti questi consensi, Amadeus ha voluto Francesca Fagnani al suo fianco in una delle serate del Festival di Sanremo 2023. Dopo l’impegno al Teatro Ariston però la conduttrice farà il suo comeback con Belve, ma in prima serata su Rai Due!

Ad annunciare la ‘promozione’ è stato Giuseppe candela su Dagospia: “Sanremo, che “Belva” si sente? Subito dopo il Festival, il programma di interviste di Francesca Fagnani sarà promosso in prime su Rai2. Quattro o cinque appuntamenti con le interviste “cult”“.

Per questa nuova stagione di Belve speriamo che arrivino delle interviste all’artista AO (prima che scappi per motivi di sicurezza), a Stefania Nobile e a Selvaggia Lucarelli.

Francesca Fagnani sbarca in prima serata.

