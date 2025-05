Francesca Della Valle: Accuse di Matrimonio “Forzato” con Buzzanca

Francesca Della Valle, compagna dell’attore Lando Buzzanca, è attualmente sotto processo con l’accusa di aver approfittato dello “stato di deficienza psichica” dell’attore per indurlo a contrarre matrimonio. Le accuse, riportate da Il Messaggero, sono state formulate dalla Procura di Roma e si riferiscono a eventi accaduti poco prima della morte di Buzzanca, avvenuta alla fine del 2022.

La Della Valle, infatti, avrebbe influenzato Buzzanca a sposarsi, nonostante la sua incapacità di autodeterminazione, per poter diventare sua erede. Il figlio dell’attore, Massimiliano, si è costituito parte civile nel processo, chiedendo un risarcimento di 100mila euro. Accusa la compagna di aver indicato lui e il fratello come responsabili della morte del padre.

Il matrimonio tra Della Valle e Buzzanca non è mai stato celebrato, e la legittimità della situazione è stata messa in discussione. Nel 2021, l’avvocato Luca Valvo è stato nominato amministratore di sostegno per tutelare l’attore, sollevando dubbi sulla validità del matrimonio e chiedendo la sospensione della procedura.

Durante le indagini, è emersa una procura speciale firmata da Buzzanca che autorizzava Della Valle a procedere con le pubblicazioni di matrimonio. Tuttavia, la validità di tale documento è contestata, poiché l’attore era ricoverato in una struttura e non sarebbe stato in grado di firmare legalmente. I figli dell’attore sostengono che Buzzanca non abbia mai espresso il desiderio di sposarsi. Il Tribunale civile di Roma ha accolto la richiesta di sospendere il matrimonio in attesa di ulteriori accertamenti.

Fonte: www.virgilio.it