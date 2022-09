Francesca Del Taglia replica ad Eugenio: “Lasciati dopo un anno di crisi”

Nel 2012 Francesca Del Taglia è diventata una tronista di Uomini e Donne e lì ha conosciuto Eugenio Colombo. I due si sono messi insieme ed hanno avuto due splendidi bambini. Dopo una decade fianco a fianco in queste settimane hanno iniziato a circolare rumor di una presunta crisi. La ragazza ieri ha confermato i pettegolezzi e stamani Eugenio è sbottato parlando di karma ed ha aggiunto che la sua ex glielo ha messo in quel posto.

Francesca Del Taglia replica ad Eugenio Colombo: “Un anno di crisi e adesso è finita”.

Poco fa l’ex tronista è tornata a parlare, per rispondere alle parole del suo ex compagno. Francesca Del Taglia ha rivelato che tra lei e Colombo le cose non andavano bene da tempo. Pare infatti ci fosse una profonda crisi da un anno, che poi ha portato all’addio questa settimana. Nessun dettaglio sul motivo della rottura, perché Francesca preferisce ‘lavare i panni sporchi in casa propria’.