Qualche giorno fa Francesca Cipriani ha avuto un piccolo problema. La gieffina si è accorta di aver perso un dente, che inspiegabilmente è finito nel tiramisù di Nicola Pisu, che poi l’ha ingoiato.

Niente paura, la Cipry è già stata “riparata”. Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha svelato che un dentista è entrato ben due volte al GF Vip per aiutare la pupa.

“Come in tutti i reality, anche qui quando ci sono motivazioni familiari, legali o di salute, c’è l’intervento dall’esterno. Mi viene chiesto dalla produzione di cercare al volo un dentista su Roma e io giro questo nominativo. Così il dottore in questione mi avvisa per carineria: “Ciao sto andando nella casa ad attaccare una faccetta a Francesca Cipriani. Mi ha chiamato una certa Claudia”.

Il dentista è andato ad attaccare una faccetta che era caduta alla gieffina. Questo è accaduto venerdì primo ottobre. Sono passati dieci giorni e pare che la Cipriani prima di entrare si era sistemata i denti da un altro dentista. Successivamente all’intervento al GF ho chiesto al dentista nostro come erano andate le cose. Lui mi ha detto “secondo me avrà nuovamente dei problemi perché i denti sono irregolari. Cioè sono alcuni più grandi e altri più piccoli, non hanno un equilibrio”. Come non detto dopo dieci Francesca Cipriani ha perso un dente nel tiramisù. Il giorno successivo alla caduta nel dolce il dentista è stato ricontattato per riattaccarle quel dente. Questo perché lei aveva fatto delle operazioni estetiche alla dentatura, ma le cose non erano andate nel verso giusto. Adesso però sta perdendo i pezzi”.