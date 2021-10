Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ieri notte sono tornati a litigare. Manila Nazzaro ha accusato tutti e tre di organizzare finte litigare per avere più spazio in puntata. A lanciare una bomba però è stata Francesca Cipriani. La showgirl ha confermato la tesi di Manila ed ha anche aggiunto che ad agosto degli amici che ha in comune con Soleil e Sophie, le avrebbero anticipato di liti preparate a tavolino da mettere in scena al GF Vip.

“Si sta avverando quello che sapevo già ad agosto. Loro erano d’accordo per fare queste cose. Me l’avevano già detto, ero stata avvisata di tutto. A Sophie nei giorni scorsi le ho detto ‘tu reciti bene, stai facendo l’attrice’. Lei mi ha detto ‘no amore non sto recitando non è così’. Ma io lo vedo se uno recita e si capisce benissimo. Il punto è che io ho amici in comune con loro e sapevo già. Ho fatto delle cene in cui mi è stato detto che avrebbero creato questo. Non c’è niente di male, ognuno ha le sue carte da giocare e loro stanno mettendo in atto quello che sapevano in tanti. Che poi certe cose hanno pure stufato, basta dai. Il pubblico non vuole vedere questo, vogliono ridere e sentire le nostre storie. Queste cattiverie non interessano. Creano liti perché non hanno altri argomenti”.

Francesca Cipriani affronta Sophie.

Sophie è entrata nella camera blu proprio mentre Francesca Cipriani smascherava i presunti teatrini di Soleil, Gianmaria e della Codegoni. La regina delle pupe ha quindi messo in guardia la coinquilina: “Prima di entrare girava voce che tra voi due (Soleil e Sophie) ci fosse un accordo per creare le dinamiche. Se non stai recitando distaccati. Ok, dici che non vi siete messi d’accordo? Allora non la calcolare e fingi di non vederla, basta. Altrimenti è normale che noi pensiamo che sei d’accordo. Stai facendo un bel percorso, non hai bisogno di accordi presi prima. Lei ti stuzzica? E tu ignorala. Perché altrimenti tutti pensiamo che è vero quello che mi hanno detto in estate“.

Però a questo punto le cose devono dirle fino in fondo. Questo vale sia per Francesca, che per Soleil che ha accusato Sophie di aver pianificato un corteggiamento a Manuel Bortuzzo prima di entrare al GF Vip. Chi organizzava tutto? Fuori i nomi e i dettagli. Altrimenti è tutto inutile.

