Uscita dalla casa del GF Vip da poco più di due settimane, Francesca Cipriani ha deciso di smascherare le strategie dei suoi ex coinquilini. La regina delle pupe in un’intervista rilasciata a Casa Chi ha detto di non credere alle coppie nate nel reality di Signorini. Secondo lei sarebbero flirt sbocciati – tra un drink e l’altro – per avere qualche clip in più durante le puntate.

“La coppia che mi convince di meno, che secondo me non c’era sentimento era quella tra Soleil e Alex. Su Sophie e Alessandro, direi che lei era presa da Gianmaria. Qui si cambia troppo velocemente partner. Bisogna capire se lei cerca un partner di gioco. Vedo un po’ troppo il giocare e l’amore è un’altra cosa. Non vedo nulla di vero e non credo ci siano sentimenti. Quest’anno al GF le persone giocano tanto. Sembra il gioco delle coppie e non pare più il Grande Fratello. Si può stare anche da soli, invece che cercare per forza un’altra persona per le clip e fare le fiction. Però vedono che in puntata si parla tanto di coppie e loro giocano su questa cosa. Sembra un po’ la gente che va in discoteca, si ubriaca, si fa più bicchieri e poi si accoppiano. In me non suscitano emozioni”.

Francesca Cipriani, perché non ama Soleil.

Non è certo un segreto, Francesca Cipriani e Soleil Sorge non hanno mai legato. Donna Francesca ha spiegato il motivo di questa incompatibilità caratteriale con Soledad, la protagonista della soap Chimica Artistica: Non è un Game.

“Il modo che ha avuto Clarissa di andare contro Manila non mi appartiene. Ritengo che sia stata troppo aggressiva. Ci sono modi e modi di dire le cose, dalla ragione passi al torto. Bisogna essere più soft nei modi di comportarsi. Per questo non amo Soleil, perché lei è veramente molto aggressiva con i termini e le parole che usa. Quindi io sono una persona più dolce quando mi esprimo, mi arrabbio anche io sono sincera. Però il crudo così e le parole dure non mi fanno impazzire”.

Le perplessità su Manila Nazzaro.

“Clarissa chiarirà con Manila, io a Mani voglio molto bene. Quello che dovevo chiarire ho chiarito. Certo che quello che ho visto mi ha lasciata un po’ perplessa. Quando uscirà però le parlerò meglio. Il fatto è che non ho capito bene la sua risposta. Ho compreso che lei può voler bene non soltanto a me, ma anche ad altre e ci mancherebbe. Però un conto è dire ‘tu sei la donna amica del cuore in questo programma’ e poi lo vai a dire identico ad un’altra. Voglio capire qual è a verità. Mi auguro che a me voglia davvero bene e riguardo a Soleil sia soltanto strategia. Credo che a me voglia bene, lo sento. Penso invece che con altre faccia il gioco e la stretegia, perché non si può dire la stessa cosa a più persone”.

Francesca ha detto a casa chi che secondo lei Manila vuole tanto bene a lei (francesca) mentre a Soleil no e fa tutto questo per strategia,e ha anche detto che lei non ama molto Soleil perché è stata molto aggressiva.. Ma quando mai poi Soleil ha offeso lei? No comment#gfvip — SOLEIL💘 (@perotta_carmen) December 29, 2021

Francesca a casa chi: “credo che Manila mi voglia veramente bene, lo sento. Mi auguro che riguardo a Soleil sia solo strategia” Miriana: “a me non piace se ti abbracci con Soleil” Ma Manila potrà avere le amicizie che le pare? Manco fosse un mostro Soleil Godetevele😘#gfvip pic.twitter.com/UsDasVP8Oy — Samanta (@samanta_012) December 29, 2021