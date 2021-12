Francesca Cipriani si è ritirata dalla Casa del Grande Fratello Vip. Messa davanti alla scelta ‘restare o andare’, la Pupa ha deciso di lasciare il gioco motivando il perché con dei problemi di salute.

Francesca ha deciso di non continuare il suo percorso all’interno della Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/rOMVFSheKW — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

“Alfonso io ti rispondo no, la mia risposta è no. Non rimango. Te la motivo? Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andarmi a far controllare. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di andare fuori da qui per fare degli accertamenti”.

Alfonso Signorini (che probabilmente già sapeva) non ha insistito e l’ha invitata a salutare tutti e raggiungerlo in studio.

“Con grande dolore perché ti ho voluta a tutti i costi e ti voglio un bene dell’anima, ma davanti alla salute alzo le mani. Ti aspetto in studio Francesca, saluta tutti i tuoi compagni e raggiungimi qua”.

Arrivata in studio Francesca Cipriani non ha potuto far altro che assistere al proprio best of (“E’ stata un’edizione bellissima, io feci all’epoca solo due settimane, farla tre mesi è tutt’altra cosa, molto più bella“) salutando poi il pubblico con un’altra imitazione della bambola assassina.

Se lei si è ritirata, Carmen Russo, Giucas Casella, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Lulù Selassié e Katia Ricciarelli hanno accettato di continuare il gioco. Venerdì sera, invece, scopriremo il destino di Aldo Montano (che ha annunciato di volersi ritirare), Manila Nazzaro (che potrebbe seguire Aldo), Jessica Selassié, Davide Silvestri, Soleil Sorge e Sophie Codegoni.