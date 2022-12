Francesca Cipriani si è sposata: in chiesa Myss Keta e tanti gieffini, i video

Al Grande Fratello Vip 6 abbiamo imparato a conoscere la coppia formata da Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Il ragazzo durante una delle puntate del reality ha anche fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Quest’estate i due hanno ufficializzato la data della cerimonia, che si è svolta poco fa nella splendida Basilica di San Bartolomeo all’Isola a Roma. All’evento c’erano tutti gli amici di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, tra cui anche alcuni gieffini come: Giucas Casella, Carmen Russo, Alex Belli, Delia Duran e Manila Nazzaro (accompagnata dal fidanzato Lorenzo Amoruso). Tra gli invitati però c’è stata anche una vera sorpresa, in chiesa infatti c’era anche Myss Keta!

In che senso Myss Keta al matrimonio di Francesca Cipriani ? Ma stiamo impazzendo ?

William e Kate scansateve proprio pic.twitter.com/n5twRqU6Iv — 🍸 (@its_Cazzimmosa) December 3, 2022

La regina del #GFVip Night 👑 al matrimonio della Cipriani pic.twitter.com/urfbxvLHLB — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 3, 2022

Francesca Cipriani e la polemica dell’iban.

Nei mesi scorsi qualcuno ha rivelato che sull’invito al loro matrimonio gli sposi avrebbero messo il loro codice iban: “Nell’invito spunterebbe la dicitura: “Se volete farci un regalo, caricate il nostro iban!“.

Francesca Cipriani però ha smentito tutto in una sua storia di Instagram: “Abbiamo fatto una lista nozze come tutte le persone in questo mondo.. siamo anche noi sconcertati dalla cattiveria di qualcuno sciocco ed invidioso che dà notizie false. La lista nozze e il viaggio di nozze tutti gli sposi lo fanno per chi volesse partecipare. I giornalisti prima di scrivere barzellette dovrebbero chiamare e sentire gli interessati, non i pettegoli che inventano sciocchezze. Ragazzi c’è bisogno di un po’ di Nutella per far diventare buone alcune persone. Infatti che mondo sarebbe senza Nutella? E ricordate di sorridere sempre, pensiamo solo alle cose belle“.

