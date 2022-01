Francesca Cipriani era al Grande Fratello Vip quando su Discovery+ è stata caricata la puntata di Drag Race Italia con lo Snatch Game, il gioco delle imitazioni che ha visto inscenare proprio lei. Artefice di ciò Elecktra Bionic che – fra protesi, ciglia finte e capelli cotonati – ha dato vita ad una Francesca Cipriani più vera dell’originale.

Contattata da Biccy.it, l’ex vippona di Alfonso Signorini ha visto l’imitazione ed è scoppiata a ridere.

“Non avevo ancora avuto modo di vedere la mia imitazione a Drag Race Italia, è stata bellissima! Adoro le drag queen e per me è un onore essere stata imitata”.

Nella parodia Elecktra Bionic ha reso la showgirl ancora più svampita: “Ciao Paolo! Se c’è qualcosa che la gente si chiede di me? In cosa sono laureata, non me lo ricordo neanche io!” – e ancora – “In rubrica mi hai salvato guerriera, perché alla fine quando non ci sarò più tutti quanti diranno ‘Francesca l’ottava’“. Freddure che sono molto piaciute alla giuria ed allo stesso Tommaso Zorzi, conduttore del gioco.

Francesca Cipriani risponde alla sua imitazione vista a Drag Race Italia

Ad aver avuto un feedback per la propria imitazione è stata anche Farida Kant, che da Alessandra Celentano ha ricevuto un bel “favolosa!“. Elettra Lamborghini (imitata da Luquisha Lubamba) e Belen Rodriguez (imitata da Divinity) non hanno invece commentato. Valeria Marini (realizzata da Le Riche) non ha ancora avuto modo di vedere la sua imitazione, dato che – proprio come Francesca Cipriani – si trovava già al GF Vip quando la puntata è stata caricata.