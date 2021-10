Martedì Lulù Selassié ha confidato a Manuel Bortuzzo che non sta vivendo al meglio l’avventura dentro la casa del GF Vip. La principessa ha anche pensato di abbandonare il reality. Ieri la ragazza è sembrata più triste del solito e a far preoccupare i telespettatori sono state le parole di Francesca Cipriani. La pupa ieri sera ha raggiunto alcune coinquiline nella camera blu ed ha rivelato che Lulù avrebbe vomitato dopo aver mangiato.

#gfvip ma solo io ho sentito dire da Francesca “dopo la cena è corsa in bagno a vomitare, deve farsi aiutare” si riferiva a lulu no? — Arianna (@ARIANNA64045829) October 6, 2021

La preoccupazione di Francesca Cipriani.

“Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta.Ragazze è vero, è sì, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero”.

ho visto adesso un video di francesca che dice di aver visto lulu più volte andare in bagno a vomitare dopo i pasti, come fanno a non rendersi conto che è una cosa seria e che questa persona deve essere aiutata seriamente? #gfvip #gfvip6 — enne (@nikihoranr) October 6, 2021

Andrea Casalino aveva già parlato con Lulù.

Francesca Cipriani non è l’unica ad essersi accorta di questa cosa. Pochi giorni prima della sua uscita Andrea Casalino aveva espresso le sue preoccupazioni proprio a Lulù: “Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando Lulù, non è che stai a vomità? Nel senso, perché è una cosa che penso. Te lo dico con il cuore in mano. Perché a volte sai, sono cose che fanno preoccupare. Allora mangia amo“.

In quell’occasione però la Selassié ha rassicurato Andrea: “Io ho vomitato? Ma no tranquillo. Se vomito lo dico, sul serio. Anzi ti dirò che adesso ho anche fame, quindi sono tranquilla“.

Lulù VOMITA in bagno? No scusate in che senso? Ma cos’ha detto Andrea? Oddio #GFVip — amy (@dontshamy) September 29, 2021

