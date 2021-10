Proprio quando ci stavamo lamentando della mancanza di trash al GF Vip 6, è arrivata Francesca Cipriani a salvarci. Ieri sera la regina delle pupe ha rivelato di aver perso un dente. Poco dopo qualcuno l’ha avvisata che Nicola Pisu ne sapeva qualcosa.

“Nicola ma hai buttato per caso un dente nel secchio? Cavolo ma era il mio. Sì, ma me lo devo riattaccare, adesso come faccio? Ma hai mangiato il mio dente? Cosa ci faceva il mio dente nel tiramisù? Non lo so mi è caduto prima mentre mangiavo. Ma è storia vera o uno scherzo? Sì, mi si è staccato, me lo dovevo riattaccare. […] Infatti Giucas mi ha detto di andare nella spazzatura a ritrovare il dente così magari posso rimetterlo. Però se l’ha rotto tu con i tuoi denti non posso più farci nulla. Che storia ragazzi, questa è proprio assurda. Vabbè è andata, per fortuna era un dente dietro e non si vede tanto. Se mi avevi mangiato un dente davanti di menavo te lo assicuro”.