Francesca Cipriani ha partecipato a molti programmi tv ed è ormai sul piccolo schermo da più di 10 anni. Sicuramente tra i momenti più iconici della carriera della giunonica bionda c’è il suo lancio dall’elicottero a L’Isola dei Famosi.

Ieri sera è sbarcata a Cayos Cochinos un’altra pupa, Miryea Stabile, che prima di tuffarsi in mare ha esitato qualche secondo, ricordando vagamente il lancio della collega.

Su Twitter in molti hanno accusato l’ultima vincitrice de La Pupa e il Secchione di voler imitare Francesca e la Cipriani ha riwittato decine di tweet pieni di frecciatine rivolte proprio a Miryea.

“Qualsiasi lancio dall’elicottero non raggiungerà mai l’epicità di Francesca”. “Myrea, di Francesca c’è ne è una sola..e per fortuna! Buttate!”. “Vi vedo gia paragonare Myrea a Francesca Cipriani smettetela la Queen è la Queen”. “Mirea ne deve mangiare di cereali sotto marca per diventate la nuova Francesca Cipriani”. “Questa è la copia sbiadita di Francesca”. “Ma è la Cipriani dei poveri??? Peró dai prevedo trash da parte sua”.