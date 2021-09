Francesca Cipriani nella notte è tornata a parlare del post di Tina Cipollari che, commentando un suo video sulla pagina del Grande Fratello Vip, ha scritto “che ridicola”.

Il commento è stato fatto notare in diretta alla gieffina che ha immediatamente preso le difese della Cipollari.

“Non è Tina, non è lei. Io la conosco ed è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente le hanno detto di fare questo. Io Alfonso sono una persona sincera, che non ha peli sulla lingua, sono la sincerità in persona. […] Io Tina Cipollari l’ho conosciuta, mi ha riempita di complimenti, abbiamo fatto un evento insieme. Mi ha detto delle cose bellissime e anche io penso le stesse cose di lei. Non me la prendo assolutamente per questo, perché sono andata avanti con il pensiero ed ho capito da dove arriva la fonte. In pratica è lei che è stata consigliata di fare questo. C’è un amico, ormai ex in comune che ha fatto questo. Vedo che la cattiveria non ha confini. Però non voglio nemmeno fare nomi e dire chi è”.

Nella notte, parlando con Soleil Sorge (che l’ha imbeccata: “Io so di cosa parli del fatto di Tino, so che c’è qualcuno dietro ed ho capito chi è”), Francesca Cipriani ha aggiunto: “Anche lei però che dà adito a questa gente, dai.. Tina è una donna fantastica e stupenda, però non me l’aspettavo. L’ho conosciuta e mi ha fatto dei complimenti. Quello che fa in tv è un ruolo“.

Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli la interrompe: “Tina? Non è nessuno!”

“Tina Cipollari? Ma per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me**a!” – ha sbottato Katia Ricciarelli – “E’ successo tutto in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo”.

Il programma citato dalla Ricciarelli era Selfie – Le Cose Cambiano, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura.