Francesca Cipriani oggi si è svegliata su tutte le furie ricordando quello che le due nuove opinioniste popolari del Grande Fratello Vip hanno detto a Raffaella Fico e Lulù Selassié.

Rosella e Adriana, infatti, nel loro essere due “opinioniste del popolo spontanee” hanno prima attaccato Raffaella Fico chiedendole informazioni sulla ricchezza del nuovo fidanzato, poi – parlando di Lulù a microfoni aperti – hanno detto che è “brutta” e che “si trucca male”.

Inorridita che due 70 anni abbiano dato della brutta ad una ragazza di 20 anni ed una ragazza di facili costumi ad una mamma solo perché ha il fidanzato benestante. #gfvip — malasanta. (@bionda79_) September 24, 2021

Commenti che hanno ferito la principessa e di riflesso anche la Cipriani che oggi ha letteralmente sbroccato: “Se quelle due lunedì rifanno altre battute di questo genere io faccio lo show, eh! Non si devono permettere, si parla di rispetto. Uomo o donna che sia“.

A consolare Lulù c’ha pensato anche Alex Belli che le ha detto di farsi scivolare le cose e di non prendere sul personale certe offese. Così come Ainett Stephens che invece ha consigliato alla Principessa di sperimentare un altro make up magari più sobrio e meno appariscente. Ottima la risposta della Selassié: “Ma io mi trucco così perché mi piace questo trucco, mi sento a mio agio“.

Francesca Cipriani contro Rosella e Adriana, le opinioniste del popolo

Madonna amo il discorso che sta facendo Cipri contro le due di ieri che hanno fatto battute infelici alle ragazze 👏 #GFvip — ø ☽ (@mamaaauhhh) September 25, 2021