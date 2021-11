Francesca Cipriani ieri sera al Grande Fratello Vip ha ricevuto l’anello da parte del fidanzato Alessandro Rossi, rientrato in casa per chiederle di sposarlo.

“Sono stati tre mesi difficili” – ha esordito Alessandro – “Non vederci, non sentirci è stato un dolore. Siamo sempre stati assieme. L’amore è aumentato, la voglia di vederti è tanta. Questa esperienza del Grande Fratello è stata una bella esperienza. La gente mi saluta. Mi chiede di noi, fa il tifo per noi. Questa è una felicità che mi fa piacere perché è la prima volta perché non sono nessuno”. […] Quello che ti voglio dire è che, per me, la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, mi abbracci, mi fai una scenata di gelosia, mi sgridi quando sbaglio.

L’importante è crescere insieme nella coppia. Sono le piccole cose che mi danno la felicità. La felicità che mi dai tu non ci sono soldi e televisione che me la possono dare. […] Io sono molto innamorato di te. Senza di te non riesco a stare. Ti amo. Io voglio stare con te nella mia vita. Volevo chiederti se vuoi essere mia moglie. Voglio invecchiare con te. Senza di te non sono felice”.