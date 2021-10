Francesca Cipriani durante la settima puntata del Grande Fratello Vip ha dato spettacolo e chiamata in passerella per incontrare il suo fidanzato Alessandro (che ha smentito il flirt segreto con Soleil Sorge) ha più volte infranto il regolamento avvicinandosi a lui e non rispettando il freeze.

Per questo motivo gli autori hanno deciso di punire Francesca Cipriani colpendo però tutti i concorrenti. Come? Togliendo dal budget della spesa settimanale ben 120 euro. Il totale è così passato da 420 euro a 300 euro: circa 13 euro a testa per tutta la settimana. Un ottimo modo per farli ulteriormente scannare.

“Questa settimana il Grande Fratello ha deciso di intervenire sul budget della vostra spesa, diminuendolo. Questo a causa dei freeze non rispettati di ieri sera. Per questo motivo avete a disposizione 300 euro [e non più 420 come previsti, ndr]”.

Francesca Cipriani chiede scusa: “Non avevo sentito il freeze”

Immediata la reazione di Francesca Cipriani, che ha mentito sapendo di mentire: “Io vi chiedo scusa, ma vi giuro su Dio che non sentivo il freeze, non lo sentivo!“.

