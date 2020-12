Francesca Cipriani per Natale si è regalata un altro ritocchino ma questa volta non ha modificato una parte specifica del corpo, bensì…tutto!

La showgirl si è infatti sottoposta ad un trattamento che si chiama needling e che a suo dire l’avrebbe fatto anche Kim Kardashian.

“Come regalino di Natale sto andando in clinica e mi omaggio con qualcosina di bello. Un ritocchino. Un needling corporeo, ossia quello che Kim Kardashian ha effettuato su se stessa, è un trattamento stupendo per diventare più bella. Poi farò un po’ di liposuzione qui [e si indica prima il mento, poi le braccia ed infine la pancia, ndr]. A Natale ognuno si regala quello che più gli piace ed io mi regalo questo”.

Il needling è un trattamento di bellezza che serve a stimolare la pelle in profondità grazie ad una proceduta microchirurgica: consiste in un rullo con dei piccolissimi aghi che trafiggono la pelle per stimolare il collagene.

A gennaio rivedremo quindi Francesca Cipriani in tv più giovane e più magra.