Francesca Cipriani questa settimana avrebbe due gatte da pelare: la prima riguarda Tina Cipollari (ed il commento perfido che avrebbe lasciato su Instagram), la seconda il suo fidanzato Alessandro Rossi. Secondo Alberto Dandolo, infatti, l’uomo avrebbe avuto un flirt con Soleil Sorge. “Avvertite Francesca Cipriani” – si legge su Dagospia – “che tal Soleil prima di entrare nella Casa del GF Vip si sarebbe t*ombata il suo fidanzato! Chi è costui?“.

Alessandro Rossi è stato protagonista (indiretto) anche dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini ha fatto una sorpresa a Francesca Cipriani parlando proprio di lui.

Il grande amore di Francesca, così prezioso che, ogni tanto, ha paura di poterlo perdere… la lontananza può giocare brutti scherzi. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/1Y5hg85QPU — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 27, 2021

Intervistato da Francesco Fredella per RTL 102.5 News, Alessandro Rossi ha così parlato di Francesca Cipriani e della sorpresa che le ha fatto al GF Vip.

“Francesca è il mio angelo, la donna della mia vita – ha raccontato il ragazzo –. Avevo visto che era un po’ in crisi negli ultimi giorni. Lei è molto fragile per via del passato che ha avuto e domenica mattina mi sono svegliato con l’idea di fare qualcosa per lei. Così sono partito alla volta della Capitale e col megafono ho voluto dirle che io la amo e per lei ci sono. […] C’era un traffico pazzesco, mi sono messo lì fuori col megafono a urlare. Erano circa le 15 del pomeriggio di domenica, quando un uomo è uscito dal condominio dove vive dicendo che mi avrebbe ammazzato e che la gente aveva il diritto di riposare”.

Francesca Cipriani: che rapporto c’è fra il suo fidanzato Alessandro Rossi e Soleil Sorge?

I nomi “Alessandro Rossi” e “Soleil Sorge” non li ha però uniti per primo Alberto Dandolo su Dagospia, ma Libero Quotidiano qualche settimana fa. In quell’occasione il giornalista ha chiesto esplicitamente all’uomo che rapporti ci fossero fra lui e la Sorge. La risposta? “Mai vista in vita mia”.