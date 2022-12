Francesca Cipriani: i vipponi che hanno dato buca al matrimonio e perché

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip ha fatto amicizia con numerose persone e ieri tutte (o quasi) sono andate a festeggiarla al suo matrimonio.

Fra i vipponi che si sono presentati in Chiesa e successivamente alla festa ci sono stati: Giucas Casella, Carmen Russo, Alex Belli, Delia Duran, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni, Manila Nazzaro, Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié.

Fra gli invitati comparivano anche Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli che avrebbe addirittura dovuto cantare in chiesa. Il primo – secondo quanto scritto da Venza – non si è presentato per non alimentare i gossip su lui e Lulù, mentre la seconda ha dato buca per una mancanza di voce.

“I ben informati spiegano che Manuel abbia declinato l’invito per evitare spiacevoli incontri e per non fomentare il gossip” – ha scritto su Instagram. “Katia Ricciarelli doveva cantare in chiesa, ma ha declinato l’invito dicendo che era senza voce“.

Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli non sono stati però gli unici due ad aver dato forfait. A dire di no all’ultimo a Francesca Cipriani è stato anche Alfonso Signorini che avrebbe dovuto essere addirittura il suo testimone di nozze insieme alla sorella Elena Cipriani.

Senza Signorini, Francesca ha optato per il suo “Giuchino” come testimone.

Infine Venza si è lasciato andare ad una cattiveria: “Sembrerebbe che in molti abbiano declinato l’invito e che la coppia di neo sposi abbia dovuto invitare chiunque. Anche il magazziniere dell’Eurospin“. Nel dubbio, Myss Keta c’era.