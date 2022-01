Francesca Cipriani lo scorso dicembre, messa davanti alla scelta “o dentro o fuori”, ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip spinta da alcuni problemi di salute non ben specificati.

“Non rimango. Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andarmi a far controllare. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di andare fuori da qui per fare degli accertamenti”.

Fra le pagine di SuperGuidaTv ha spiegato a cosa sono dovuti i “motivi di salute”. Pare controindicazioni ad un vaccino fatto ad agosto.

“Ho abbandonato per motivi di salute. Avevo fatto il vaccino e ho avuto delle controindicazioni. Io non ho rimpianti e non ho rimorsi, rifarei tutto e tutto quello che ho detto, l’ho detto perché l’ho pensato”.

Francesca Cipriani: “Sostengo Salvini, come Presidente della Repubblica credo che Berlusconi sia la persona giusta”

La showgirl ha poi parlato di politica.

“Politicamente sostengo molto Salvini e le sue idee le appoggio tutte. Come Presidente della Repubblica credo che Silvio Berlusconi sarebbe la persona che meriterebbe di più quella carica, è la persona ideale a ricoprire quel ruolo”.

Non è la prima volta che Francesca Cipriani manifesta il proprio supporto alla Lega di Salvini. Un paio di anni fa, a Libero, ha confessato: