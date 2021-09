Siamo quasi arrivati ad avere il cast completo del GF Vip 6. La nuova edizione del reality partirà con 22 concorrenti (le sorelle principesse valgono come concorrente unico) e se con Samy Youssef, il modello egiziano eravamo a quota 18 vipponi, adesso Davide Maggio ha sganciato un’ altro nome. Il prossimo 13 settembre varcherà la porta rossa anche Francesca Cipriani. Dopo aver partecipato al GF 6 la showgirl sarà nel cast del GF Vip 6!

“Entrare al Grande Fratello da sconosciuta, quando il reality era riservato unicamente a persone non famose, e tornarci da “vippona”. Tra i 22 concorrenti scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 2021 ci sarà anche Francesca Cipriani. – riporta Davide Maggio – La prosperosa bionda abruzzese, nata a Popoli e cresciuta a Sulmona, tornerà dunque sul “luogo del delitto”. Era il 2006 quando a 22 anni partecipò al primo GF condotto da Alessia Marcuzzi (vinse Augusto De Megni). Da lì diventa “prezzemolina” in diverse trasmissioni Mediaset, soprattutto di Barbara D’Urso”.