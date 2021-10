In questi giorni ha iniziato a circolare un rumor secondo il quale Soleil Sorge avrebbe avuto un flirt con il fidanzato di Francesca Cipriani. Le dirette interessate ieri sera nella puntata del GF Vip hanno smentito tutto. Nella notte la Pupa ha spiegato lo scambio di mail tra Soleil e il compagno e poi è tornata a parlare dell’amico di Tina Cipollari che la odia.

“Il mio fidanzato c’ha una impresa edile. Se ha fatto i lavori a Soleil? No ragazzi, gli ha fatto il preventivo e i documenti, ma non è successo tra lui e Soleil, ma tramite un amico in comune, una persona. Ripeto che si tratta di una mail formale, quelle classiche con i preventivi dove c’è scritto ‘Salve le comunico’.

Un confronto tra Tina e la Cipriani però ce lo meritiamo!

“Quell’insulto non arriva dalla mente di Tina. Lei mi ha riempita di complimenti e non è lei quindi. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente le hanno detto di fare questo. Io Alfonso sono una persona sincera, che non ha peli sulla lingua, sono la sincerità in persona. No Alfonso, guarda, quella cosa non l’ha scritta lei. Nel senso che non può essere. […] Certo però che anche lei poteva non dare adito a questa gente. Anche perché scrive le offese, ma dal vivo mi ha fatto i complimenti”.