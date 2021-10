Giornate difficili per Francesca Cipriani. Venerdì in vista della puntata la pupa ha provato a sistemare la ricrescita troppo scura, ma il risultato non è stato dei migliori e la gieffina è stata costretta ad usare una fascia in prima serata, per nascondere il pasticcio. Ieri pomeriggio Manila Nazzaro ha tentato di rendere più omogeneo il colore alla base dei capelli della coinquilina, ma purtroppo invece che il biondo chiaro è spuntato uno strano verde. Nonostante le altre cercassero di rassicurarla, Francesca Cipriani si è accorta del mezzo disastro.

“No ragazzi non è venuto. Sono macchiata e il colore non è stato messo bene. Fate qualcosa aiutatemi, io non riesco da sola a farlo. Fate venire Lulù o Soleil. A loro riescono queste cose. Oddio no, non sono biondi i capelli sono verdi. Sono arancioni e verdi, verdi! Raga questo è verde sul serio. Non prendetemi in giro, ditemi la verità che io ci vedo”.

Non c’è due senza tre, Francesca… la prossima volta è quella buona 😂♥ #GFVIPhttps://t.co/wwvRcjAb9V — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2021

Francesca Cipriani e la terza tinta.

Non c’è due senza tre e Jo Squillo con Clarissa Selassié hanno provato a togliere il verde dai capelli della Cipriani, per farle un biondo cenere. Il risultato? L’ennesimo pasticcio, dai riflessi verdi siamo passati ad una grossa chiazza gialla (qui il video). Francesca è crollata in un lungo pianto ed ha chiesto l’intervento di un parrucchiere (pensare che ha già avuto un dentista arrivato per lei al GF Vip).

“Oddio no, io così non mi vedo amore. Dove vado in questo stato? Tesoro non posso andare in giro così. [piange] Basta ragazzi sono disperata non posso andare in giro conciata in questo modo. mi sta bruciando anche la testa, ve lo giuro. Chiamate qualcuno vi prego, mi brucia tantissimo giuro ragazze brucia forte, giuro su Dio. Voglio andare via non posso andare così, ahia”.

Il modo in cui al posto di Francesca mi sarei strappata tutti i capelli in preda a una crisi isterica #gfvip pic.twitter.com/XOSfGq0k5w — Rory ♌ (@carbodipendente) October 30, 2021