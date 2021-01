Francesca Cipriani due settimane fa in radio ha dichiarato che Mario Ermito e Giacomo Urtis ‘hanno consumato ed hanno fatto fichi fichi insieme‘. Oggi a Domenica Live Barbara d’Urso ha letto la diffida che l’ex gieffino ha fatto all’opinionista: “Lettera di diffida per diffamazione. Per conto del mio assistito la intimo di non proseguire l’attività lesiva e altamente diffamatoria del diritto all’immagine, al nome e alla dignità e alla riservatezza del mio cliente. Attività messa in atto da lei in un’intervista rilasciata alla conduttrice Giada Di Miceli. Lei ospite a casa di Giacomo Urtis in collegamento ha dichiarato urlando ‘ora te lo dico io, hanno consumato, hanno fatto fichi fichi, ho sentito tutto’. Cosa falsa, punto. La invito a sospendere ogni attività lesiva. Faccio presente che ho ricevuto mandato di procedere in via legale in sede civile e penale“.

Mario ha spiegato perché ha voluto procedere per vie legali contro l’ex naufraga de L’Isola: “Sono una persona vera e per le cose vere. Se vedo notizie false che vengono diffuse su di me, mi stranisco. Le dichiarazioni di Francesca Cipriani sono state diffuse su internet. A prescindere da chi sia il soggetto, ora Giacomo, ma anche fosse stata una donna, mi sarei arrabbiato. Non ho nessun pregiudizio, solo non voglio passare per chi non sono“.

Dopo aver ascoltato l’accusa di Ermito, la Cipriani si è scusata: “Ti chiedo scusa se ti senti offeso. Ero a casa di Giacomo, eravamo euforici. Stavo scherzando, è ovvio, non volevo mettere in dubbio la sessualità di nessuno. Non sono bugiarda, ero ironica. Mi sono permessa di scherzare, perché lui e Giacomo sono molto amici. A prescindere da questo non intendevo assolutamente offendere nessuno è ovvio. Non è che ho dichiarato il falso, stavo scherzando e cantavo la canzone delle polpette“.

Mi immagino il giudice che leggerà “la signorina Francesca Cipriani ha detto che Mario e Giacomo hanno fatto fichi fichi’.



