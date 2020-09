Francesca Cipriani non è una grande fan della nuova edizione del Grande Fratello Vip e soprattutto di una delle concorrenti. Ai microfoni di RTL 102.5 durante il programma radiofonico di Francesco Fredella, l’opinionista di Barbarella ha fatto una rivelazione su Elisabetta Gregoraci, colpevole di aver “rubato il posto di lavoro” proprio alla regina delle Pupe.

“Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Un mosciume totale! Tolta la Contessa Patrizia De Blanck, che dovrebbe però dire qualche parolaccia in meno, non tifo per nessuno. – ha dichiarato Francesca Cipriani – Poi c’è anche una concorrente che qualche anno fa mi ha rubato il lavoro. Di chi si tratta? È Elisabetta Gregoraci. Dovevo condurre Made in Sud nel 2012. Tutto pronto: contratto (mancava solo la firma), testi con gli autori. Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto. Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita. Per fortuna ci sono state altre occasioni. Lavorativamente parlando è stata la delusione più grande della mia vita”.

Catfight con la Gregoraci a parte, Signorini per le prossime edizioni del GF Vip dovrebbe prendere in considerazione l’idea di ributtare in casa altri ex gieffini (come ha fatto mesi fa), Cipriani tra tutti.

Francesca Cipriani già nel 2012 lanciò una shade alla Gregoraci.

“Dice che io sono in cerca di visibilità? Bene, allora dico che Elisabetta Gregoraci è egocentrica e va sulle copertine grazie a Briatore. A me lei non è antipatica, ma per le cose che va a dire in giro di me trovo che sia molto scortese”.