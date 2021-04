Tra il lancio dall’elicottero, le litigate con Cecilia Capriotti e l’incidente con il Divino Otelma, Francesca Cipriani è senza dubbio una delle vere regine de L’Isola dei Famosi. Ospite di Casa Chi l’opinionista ha parlato della nuova edizione del reality e non ha risparmiato critiche per i concorrenti.

“Seguo il programma, però sono tutti spenti, non mi piace. Vedo poca carica, poco entusiasmo. Gli serve una scossa forte. Non ho nemmeno un concorrente preferito. Sono onesta non mi fa impazzire nessuno. Anche Miryea è una brava ragazza, però è tanto tranquilla. Sta facendo l’Isola in maniera un po’ sottotono. Io li vedo tutti mosci, un po’ un gran piattume. Secondo me nel cast mancano delle persone che dovevano mettere, io avrei scelto gente un po’ più particolare”.

L’ex naufraga ha detto che per ora non tornerebbe in Honduras, almeno nelle vesti di concorrente. Francesca Cipriani ha anche svelato di essere stata contattata per partecipare alla nuova edizione di Supervivientes.

“No, come concorrente avrei detto di no. Non me la sentirei ancora di rifarla l’Isola Quando mi hanno mandato per fare la Polena infatti sono andata via, erano passati troppi pochi mesi dalla mia Isola durata 3 mesi. Mi hanno anche chiamato per fare quella spagnola, ma al momento è un no. Come inviata o altri ruoli sì, ma naufraga a non mangiare proprio no. Non voglio soffrire come un cane, sarà la situazione del Covid e del lockdown. Veniamo tutti da questo periodo. Magari nella prossima edizione. Se la Marini è stata presa perché io ho detto di no? Questo non lo so, però mi avevano contattata. Fatemi fare qualsiasi reality, perché li amo, ma l’Isola no”.

Che peccato! Pensate alla meraviglia di vedere Valeria Marini e Francesca Cipriani sulla stessa Isola. Già Supervivientes è più movimentato de L’Isola, ma con le sicure catfight delle due giunoniche bionde sarebbe stato uno spettacolo imperdibile. Come dimenticare…



