Alessandro Rossi e Francesca Cipriani stanno insieme da meno di un anno, ma già fanno grandi progetti per il futuro. I due sognano una vita insieme, una famiglia e dei figli. La gieffina ha confidato ai suoi coinquilini: “Voi mi vedete così pazzerella, ma io sono anche una donna all’antica. Ho dei valori molto radicati. Non vedo l’ora di sistemarmi per bene e avere anche dei bambini. Certo, lo spero tanto e so che lo stesso vale per il mio amore, la pensiamo allo stesso modo su questo“.

Prima di uscire dalla casa del GF Vip Alessandro si è anche inginocchiato e tutti abbiamo pensato che stesse per chiedere alla compagna di sposarlo. Così non è stato, ma Francesca Cipriani non è sembrata delusa, anche se ha confessato a Miriana Trevisan di non vedere l’ora di ricevere la tanto attesa proposta di matrimonio.

“Sono stata benissimo con lui qui dentro. Ovviamente speravo rimanesse di più. Adesso non vedo l’ora che mi chieda di sposarlo come si deve. Sì intendo che aspetto la proposta seria. Lui in privato mi ha già detto che vorrebbe sposarmi, ma non è stata una cosa formale. Entrambi sappiamo che ci sarà quel gesto e io lo aspetto da tempo. Desideriamo tutto questo. Però la proposta ufficiale va fatta, ok in privato, ma poi deve farla per bene. Non sembra ma io sono una ragazza all’antica. Noi ormai stiamo insieme da 10 mesi. Non sarà tantissimo, ma sembra che ci conosciamo da una vita. Ho capito subito che era quello giusto”.

Francesca Cipriani: la sorpresa di Alessandro Rossi.

Finalmente stasera Francesca Cipriani sarà accontentata. Sembra infatti che Alessandro tornerà al GFVip per chiedere alla sua amata di sposarlo. A dare questa anteprima choc è stata Barbara d’Urso poco fa a Pomeriggio 5: “Amiche e amici siamo alle good news. Sapete qual è la notizia bella di oggi? Allora ve la dico io, questa sera al GF Vip il fidanzato di Francescona Cipriani le chiederà di sposarlo!“.

Una bella notizia per indorare la pillola dell’allungamento del GF Vip, che non chiuderà il 13 dicembre, ma il 14 marzo!

Sapete qual è la notizia bella di oggi? Questa sera al #GFVIP il fidanzato di Francesca Cipriani le chiederà di sposarlo! 🎉🎉🎉#GoodNews #Pomeriggio5 pic.twitter.com/BgDmzE4XNH — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 22, 2021

Un ritorno spiazzante come il regalo che ha in serbo per la sua Francesca: questa sera Alessandro potrà rivedere finalmente la sua fidanzata per chiederle qualcosa di davvero… davvero… davvero importante 😏♥️ Grandi emozioni vi aspettano nella nuova puntata di #GFVIP! 🔥 pic.twitter.com/6j7IcOVR3B — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021