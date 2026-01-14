10.7 C
Gossip

Francesca Chillemi smentisce la nascita della figlia

Francesca Chillemi, attrice messinese, ha pubblicato un album fotografico sui social con una foto di una neonata, facendo pensare a tutti che fosse il suo annuncio di diventare mamma per la seconda volta. Tuttavia, l’attrice ha poi chiarito che la piccola non è sua figlia, ma sua nipote, scrivendo “la mia quarta nipotina” a corredo della fotografia.

In precedenza, Chillemi aveva annunciato la sua gravidanza a giugno e aveva riferito che la gravidanza era “delicata” e che aveva bisogno di riposo assoluto a luglio. Da allora, sia lei che il suo compagno Eugenio Grimaldi si sono chiusi in un silenzio pubblico.

Un magazine ha sostenuto che Chillemi è diventata mamma prematuramente lo scorso settembre, ma tale indiscrezione non è stata confermata né smentita. Recentemente, Chillemi è apparsa in televisione senza il pancione e ha pubblicato un album fotografico con la foto di una neonata, che inizialmente sembrava essere sua figlia. Tuttavia, dopo che Grimaldi ha condiviso la foto sui suoi social, Chillemi ha chiarito che la piccina è sua nipote, alimentando ulteriormente il mistero sul suo parto. Non ci sono conferme ufficiali sulla nascita della sua figlia o sul suo nome, che secondo indiscrezioni non confermate sarebbe Amelia Smeralda.

