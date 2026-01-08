Francesca Chillemi mantiene il mistero sulla figlia

Francesca Chillemi, protagonista di Viola come il mare, è stata avvistata sul red carpet di Benevento con un pancione, segno evidente di gravidanza, lo scorso giugno. La notizia ha confermato che aspettava un bebè con Eugenio Grimaldi, l’imprenditore con cui ha una relazione dopo la lunga storia con Stefano Rosso, con cui ha avuto la primogenita Rania.

Nella speciale puntata di Affari Tuoi, Chillemi è apparsa in forma smagliante, senza più il pancione, confermando così di aver già partorito. Tuttavia, la nascita della piccola rimane avvolta nel mistero, poiché l’attrice non ha mai annunciato di essere diventata mamma bis e nemmeno Eugenio Grimaldi ha rilasciato dichiarazioni sul parto della compagna.

Alcune indiscrezioni sostengono che Chillemi abbia dato alla luce la figlia a inizio ottobre e che la bimba sarebbe stata chiamata Amelia Smeralda, ma i neo genitori non hanno mai confermato la notizia. L’unica cosa certa è che la stessa Chillemi aveva raccontato di stare affrontando una “dolce attesa delicata” e di aver bisogno di riposo assoluto.

Recentemente, Francesca Chillemi si è presentata negli studi di Affari Tuoi come ospite nella puntata speciale della Befana, riaccendendo la curiosità sulla sua maternità che continua a essere un giallo. Sia l’attrice che il compagno Grimaldi sembrano voler mantenere riservatissima la loro vita privata, evitando di pubblicare contenuti sui social che riguardino la figlia.