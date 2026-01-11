Francesca Chillemi mamma

Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi hanno confermato per la prima volta di essere diventati genitori. Il mistero del parto dell’attrice è finalmente risolto, dopo che aveva postato su Instagram lo scatto della manina della sua bimba, che dovrebbe essere stata chiamata Amelia Smeralda. Il magazine Oggi aveva recentemente sostenuto che Chillemi era diventata mamma a settembre, dando alla luce la sua piccina prematuramente, poiché il termine era previsto per dicembre.

Dopo un lungo silenzio, sabato 10 gennaio Chillemi ha postato un album fotografico composto da una ventina di scatti, mostrando la manina della neonata che stringe il dito di mamma Francesca. Eugenio Grimaldi ha ri-postato la fotografia tra le sue storie Instagram, confermando così la nascita della bimba. Non sono stati rivelati altri dettagli sui primi mesi di vita della piccina, ma il fatto che i genitori abbiano condiviso il tenero scatto della manina fa pensare che la bimba stia bene.

La curiosità attorno a Chillemi si era riaccesa lo scorso martedì, quando è apparsa ad Affari Tuoi nella puntata speciale della Befana, senza più pancione. Si era saputo della gravidanza lo scorso giugno, quando Chillemi si era presentata sul red carpet di Benevento con una protuberanza che non lasciava spazio ad alcun dubbio. A luglio aveva reso noto che aveva bisogno di riposo assoluto a causa di una dolce attesa complicata, e da quel momento sia lei che Grimaldi si sono chiusi nel silenzio per oltre 5 mesi, fino alla recente foto della manina che ha tranquillizzato tutti i fan della coppia.