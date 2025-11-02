Francesca Chillemi, giallo sul parto segreto in Italia

Continua il mistero sul presunto parto segreto di Francesca Chillemi. Secondo i rumors, l’attrice siciliana avrebbe dato alla luce circa due settimane fa la sua seconda figlia, frutto della relazione con l’imprenditore Eugenio Grimaldi. Tuttavia, né Chillemi né Grimaldi hanno confermato o smentito la notizia. Fonti vicine sostengono che la bambina si chiami Amelia Smeralda.

Nelle ultime ore, Chillemi è tornata a postare sui social dopo un lungo silenzio. Tra le storie su Instagram, ha condiviso una foto in cui appare sorridente mentre passeggia, indossando abiti comodi, come pantaloni larghi e cappotto lungo. Nessun cenno alla nascita della figlia, lasciando il mistero ancora irrisolto.

La foto è stata scattata da Domenico Zambelli, stylist che collabora con diverse figure del mondo dello spettacolo. Zambelli ha commentato lo scatto con “La mia piccolina”, ma anche Chillemi non ha aggiunto nulla sul presunto parto. Grimaldi, dal canto suo, continua a condividere contenuti legati alla sua passione per l’equitazione senza commentare la situazione.

L’annuncio della gravidanza risale a un red carpet avvenuto lo scorso giugno, dove Chillemi si presentò visibilmente incinta. Ha poi rivelato di vivere una “gravidanza delicata” e ha deciso di ridurre i suoi impegni lavorativi. Da allora, l’attrice è rimasta in silenzio riguardo alla sua vita privata.

Eugenio Grimaldi è Executive Manager del Grimaldi Group ed ha due figli da una relazione precedente con Veronica Resca. Anche Francesca Chillemi ha già una figlia, Rania, avuta dalla sua precedente relazione con Stefano Rosso.