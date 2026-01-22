Francesca Chillemi diventa mamma in Italia

Il mistero attorno al parto di Francesca Chillemi è stato finalmente svelato. La madre dell’attrice ha riferito che la nipotina sta bene e che la bimba, nata prematura, ha trascorso le prime settimane di vita in ospedale. La piccola si chiama Smeralda e, secondo persone vicine alla coppia, ha ereditato la bellezza della mamma e la vivacità del papà, ed è una bambina solare e decisa. I genitori hanno potuto portarla a casa poco prima di Natale.

La madre di Francesca Chillemi ha spiegato di aver sperato di diventare nuovamente nonna, ma non se lo aspettava data l’età della figlia. La famiglia è comunque felicissima per la nuova arrivata, che è la seconda figlia per l’attrice dopo Rania, nata nel 2016 dalla relazione con l’imprenditore Stefano Rosso.

Francesca Chillemi aveva reso noto di essere incinta lo scorso giugno e poche settimane dopo aveva comunicato di dover riposare assolutamente a causa di una gravidanza delicata. Da allora, sia lei sia il compagno Eugenio Grimaldi si sono chiusi nel silenzio, senza rilasciare alcuna dichiarazione pubblica. La nonna materna ha ora rivelato che la piccina sta bene. Francesca Chillemi è apparsa in tv per la prima volta dopo il parto nel giorno dell’Epifania, come ospite della puntata speciale di “Affari Tuoi” dedicata alla Lotteria Italia, e sembrava in ottima forma.