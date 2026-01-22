13.1 C
Roma
giovedì – 22 Gennaio 2026
Gossip

Francesca Chillemi diventa mamma in Italia

Da stranotizie
Francesca Chillemi diventa mamma in Italia

Il mistero attorno al parto di Francesca Chillemi è stato finalmente svelato. La madre dell’attrice ha riferito che la nipotina sta bene e che la bimba, nata prematura, ha trascorso le prime settimane di vita in ospedale. La piccola si chiama Smeralda e, secondo persone vicine alla coppia, ha ereditato la bellezza della mamma e la vivacità del papà, ed è una bambina solare e decisa. I genitori hanno potuto portarla a casa poco prima di Natale.

La madre di Francesca Chillemi ha spiegato di aver sperato di diventare nuovamente nonna, ma non se lo aspettava data l’età della figlia. La famiglia è comunque felicissima per la nuova arrivata, che è la seconda figlia per l’attrice dopo Rania, nata nel 2016 dalla relazione con l’imprenditore Stefano Rosso.

Francesca Chillemi aveva reso noto di essere incinta lo scorso giugno e poche settimane dopo aveva comunicato di dover riposare assolutamente a causa di una gravidanza delicata. Da allora, sia lei sia il compagno Eugenio Grimaldi si sono chiusi nel silenzio, senza rilasciare alcuna dichiarazione pubblica. La nonna materna ha ora rivelato che la piccina sta bene. Francesca Chillemi è apparsa in tv per la prima volta dopo il parto nel giorno dell’Epifania, come ospite della puntata speciale di “Affari Tuoi” dedicata alla Lotteria Italia, e sembrava in ottima forma.

Articolo precedente
Educatore Professionale Assistenza Domiciliare Minori
Articolo successivo
Dzeko lascia la Fiorentina per lo Schalke 04
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.