Francesca Carrara lascia il Grande Fratello per motivi personali

Dopo il ritiro improvviso di Anita Mazzotta, anche Francesca Carrara abbandona temporaneamente il Grande Fratello. A differenza della prima, il comunicato ufficiale parla di un’uscita momentanea e non rivela dettagli su quanto accaduto. I telespettatori che seguono la trasmissione su Mediaset Extra descrivono Francesca come tranquilla e serena.

Il comunicato riferisce che “Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa di #GrandeFratello per motivi personali”. Il termine “momentaneamente” fa ipotizzare che la situazione sia diversa rispetto a quella di Anita, che ha lasciato definitivamente la Casa. Non ci sono segnali di situazioni gravi per Francesca, che è uscita senza il figlio Simone, ancora presente nel loft.

Nei giorni precedenti, Francesca aveva espresso la sua sensazione di esclusione dalle altre concorrenti, creando un dibattito. Ieri, ha avuto un confronto con Benedetta Stocchi, durante il quale entrambe si sono aperte l’una con l’altra. Francesca ha rivelato di aver percepito da parte di Benedetta un desiderio di distacco, ma Benedetta ha negato questa impressione. Francesca ha comunque sottolineato di continuare a sentirsi esclusa dalle altre concorrenti, in particolare da Grazia Kendi, e teme che si sparli di lei alle spalle. Benedetta ha invece confermato di aver notato indifferenza da parte di Francesca nei momenti di apertura.

Nonostante le incomprensioni che le hanno allontanate, ora si sono promesse di superare le tensioni, riconoscendo di essere simili. Resta comunque da vedere quando Francesca farà ritorno nella Casa.