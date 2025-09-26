19.4 C
Francesca Carrara: la nuova star del Grande Fratello Italiano

Francesca Carrara è ufficialmente una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. A pochi giorni dalla prima puntata, in programma per il 29 settembre, il reality show ha presentato Francesca attraverso un video sul proprio profilo Instagram.

La prima puntata, condotta da Simona Ventura con tre opinionisti, è attesa con curiosità. Tra i concorrenti finora annunciati ci sono anche Matteo Azzali, Anita Mazzotta, Omer Elomari e il medico Giulio Carotenuto.

Francesca, nella sua presentazione, ha raccontato un po’ di sé: ha 43 anni, è madre di due figli e vive a Roma. Dopo un divorzio avvenuto cinque anni fa, ha riacquistato la sua libertà e ha ricominciato a vivere con grinta. Si è descritta come una madre che fa tutto da sola, ma sottolinea quanto valga la fatica che affronta quotidianamente. Nel video, ha affermato: “Il Grande Fratello ha avuto molte sfide, questa volta avrete una gatta da pelare.”

Oltre al suo ruolo di madre, Francesca lavora come tappezziera e restauratrice. Ha un ottimo legame con i suoi figli, che considera non solo come genitore, ma anche come amica. Con la sua spontaneità e il suo spirito intraprendente, Francesca si prepara a fare colpo sul pubblico di Canale 5 nella Casa più seguita d’Italia.

