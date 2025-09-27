Francesca Carrara: la nuova concorrente del Grande Fratello

Francesca Carrara è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello, il reality più seguito d’Italia. Scopriamo di più su di lei.

Francesca ha 43 anni e vive a Roma, dove lavora come tappezziere e restauratrice. È madre di due figli, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 17, avuti dal suo ex marito con cui si è sposata a soli 19 anni. La sua relazione, che durava da quando aveva 16 anni, è finita dopo che ha scoperto che il marito aveva una relazione extra-coniugale.

Attualmente, Francesca è attiva sui social: la sua pagina Facebook è raggiungibile all’indirizzo https://www.facebook.com/francesca.carrara.372, mentre su Instagram il suo profilo ufficiale è _@francy_cr, dove ha circa 607 follower. Nella sua biografia menziona solo “Roma” e il profilo del suo negozio di tappezzeria, senza riferimenti a un partner attuale, suggerendo che potrebbe essere single.

Nel video di presentazione per il Grande Fratello, Francesca si è descritta come una persona che ha vissuto molte esperienze, inclusi momenti difficili, e ha affermato di essere una madre che fa tutto da sola. Ha aggiunto che, dopo il divorzio, ha ricominciato a vivere e ora si dedica anche a attività come il trekking e la scalata delle montagne. La sua partecipazione al reality show ha già destato l’attenzione dei fan, e la curiosità su di lei è crescente.