Francesca Brienza e Rudi Garcia oggi sposi, il matrimonio a Roma.

Francesca Brienza e Rudi Garcia si sono sposati oggi a Roma. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Luigi dei Francesi, situata nella piazza omonima, vicino a piazza Navona. La sposa ha fatto il suo ingresso, immortalato in un video. La festa serale avrà luogo nella prestigiosa Villa Miani, alla quale parteciperanno amici, parenti e calciatori delle diverse squadre allenate da Garcia.

La coppia era già unita civilmente ed è insieme dal 2014. Hanno una figlia, Sofia, nata nel 2023. La loro storia d’amore è iniziata sui campi di Trigoria, quando Rudi Garcia era l’allenatore della Roma e Francesca Brienza lavorava come giornalista per Roma Tv, la televisione della squadra. Per mettere a tacere le voci sul loro legame, hanno ufficializzato la loro unione con una foto pubblicata sui social dal Colosseo.

Il matrimonio era programmato da anni, ma ha subito diversi rinvii: prima a causa del Covid-19, poi per la nascita di Sofia. Oggi, finalmente, il tanto atteso giorno è arrivato. L’atmosfera è quella di una celebrazione unica, non solo per la coppia, ma anche per il cerimoniale atteso dagli amici e per la comunità calcistica. Questo evento segna un momento importante nella vita di Francesca e Rudi, unendo le loro famiglie e amici in una giornata di gioia e festeggiamenti.