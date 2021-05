Francesca Brambilla è da tempo nel cast di Avanti un Altro in qualità di Bona Sorte e lo scorso settembre sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ma qualcosa alla fine è andato storto.

“Per Avanti un Altro avevo fatto il casting per caso” – ha confessato al portale SuperGuidaTv – “il mio ex manager mi aveva spinto a provarci e io ho colto la palla al balzo. Inizialmente non ero stata presa e dopo due mesi mi hanno richiamata. Hanno voluto rivedermi altre due volte e alla fine sono stata inserita nel cast. Mi trovo molto bene con tutti tanto che Avanti un Altro è come una famiglia per me”.

Francesca Brambilla scartata dal GF Vip, ecco perché

“Dovevo partecipare al Grande Fratello Vip ma poi mi ero fidanzata. La redazione cercava una persona single e quindi ho rinunciato. Sono tornata così ad Avanti un Altro. Nel programma si respira un clima talmente familiare che non riuscirei ad abbandonarlo. Non sento neanche l’esigenza di cambiare. […] Partecipando al Grande Fratello Vip avrei rischiato anche se devo ammettere che Sonia [la moglie di Paolo Bonolis, ndr] è molto disponibile e comprende le esigenze di crescita professionale. E’ stata lei la prima a dirmi che non ci sarebbe stato nessun problema”.

E se si aprissero le porte del GF Vip 6? Francesca Brambilla – che ora è single e che in passato ha diffidato una gieffina – non si sbilancia.