Francesca Brambilla denuncia ex compagno violento

Francesca Brambilla, ex Bona Sorte del quiz show televisivo Avanti un Altro!, ha raccontato pubblicamente per la prima volta l’incubo vissuto con il suo ex compagno, con il quale ha avuto due figlie. La relazione sentimentale è naufragata e Brambilla ha denunciato l’ex e fatto scattare il codice rosso.

Brambilla ha rivelato di essere finita nella trappola di una storia tossica e di aver subito violenze psicologiche e verbali da parte dell’ex compagno, che miravano a distruggerla e annientarla. L’uomo era anche ossessivamente geloso e aveva manie di controllo, voleva sapere tutto e la controllava costantemente. Le violenze psicologiche sono cominciate fin da subito, anche durante le gravidanze, e Brambilla ha vissuto un periodo terribile in cui l’ex compagno spariva per settimane e lei doveva essere a sua completa disposizione.

La situazione è precipitata quando l’uomo ha rubato il passaporto della figlia più piccola e ha iniziato a fare minacce e ricatti. Brambilla ha contattato i carabinieri e ha denunciato l’ex compagno, facendo scattare il codice rosso. Ha anche lanciato un messaggio alle donne, invitandole a denunciare e a dire basta alle violenze. Brambilla ha dichiarato di aver temuto per la sua incolumità e di aver ricorso alla terapia psicologica per lo stress e l’ansia. I suoi genitori le avevano suggerito di non stare con l’uomo e suo padre lo aveva denunciato.

