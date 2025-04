Francesca Bosco eliminata da Amici: Deborah Lettieri resta senza allievi

Francesca Bosco è stata eliminata nella quinta puntata della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, segnando un evento significativo: Deborah Lettieri è la prima professoressa a rimanere senza alunni nel serale. Nel frattempo, Alessandra Celentano continua a avere tre ballerini nel suo team, mentre Emanuel Lo ne ha solo uno. L’eliminazione di Francesca è avvenuta dopo che il suo team, Petti-Letti, ha perso contro Zerbi-Cele. Durante il ballottaggio finale, sono stati salvati Nicolò e TrigNO, lasciando Francesca in difficoltà. Nicolò ha interpretato un brano di The Weeknd, TrigNO ha cantato Iris e ha sfidato Francesca, che ha danzato su La Cura Per Me. Alla fine, i giudici hanno scelto di salvare il cantante.

Dopo l’eliminazione, Francesca ha dichiarato di essere felice per la permanenza di TrigNO e ha espresso gratitudine per il percorso vissuto ad Amici, descrivendo il programma come un sogno e un posto magico. In passato, Francesca ha affrontato momenti di depressione, condividendo sentimenti di insicurezza su Facebook. Ha parlato di un periodo difficile prima di entrare nella scuola, in cui si sentiva priva di energia e fatica ad affrontare le giornate. La danza ha sempre rappresentato per lei un punto di riferimento, e nei momenti in cui si allontanava, tutto sembrava più pesante e difficile. La sua esperienza a Amici ha quindi un significato profondo, evidenziando la sua resilienza e il potere liberatorio della danza nella sua vita.