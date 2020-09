Mediaset avrà anche scelto di cancellare ogni traccia dell’AresGate, ma sul web se ne parla ancora e molto. Anche Francesca Berger ha detto la sua, la regista ha scritto che Adua Del Vesco era una ragazzina quando forse è stata catturata ed ha aggiunto che spera che saltino fuori tutti i nomi coinvolti in questo scandalo.

“Adua Del Vescovo: mi è sempre molto dispiaciuto di questa ragazza che era una bimba quando forse fu catturata da certi giri più grandi di lei, e speravo quando la vedevo che ne potesse uscire, e immaginavo che in tanti sapessero, come me di certi chiacchiericci intorno a certi ambienti. Spero venga tutto fuori, nomi noti e illustri, di vittime e carnefici, uomini e donne, ma soprattutto il definito “Lucifero” e company, che dubito fortemente abbiano fatto e facciano i santoni per mestiere.

Sicuro è che hanno fatto troppo male a tante persone.

La vogliono chiamare setta…mah.

Francesca Berger”.