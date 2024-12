Francesca Barra e Roberto Poletti: La Lite e il Fuorionda a 4 di Sera

Tra i conduttori della trasmissione “4 di Sera”, Francesca Barra e Roberto Poletti, ci sono stati recenti contrasti. In un esclusivo fuorionda trasmesso da “Striscia la Notizia” il 19 dicembre, si è assistito a un acceso battibecco tra i due, che ha portato Poletti a lasciare lo studio pochi minuti prima della diretta. La lite sembra essere frutto di dissapori preesistenti, ma attualmente la situazione sembra essersi ricomposta.

Nella clip, Barra commentava con ironia una foto della premier Giorgia Meloni accanto a Mussolini, mentre Poletti le poneva domande sulla scaletta del programma. L’incomprensione si è rapidamente intensificata, sfociando in una vera lite, con Poletti che si è mostrato visibilmente irritato e che ha lasciato lo studio, tornando solo per la sigla iniziale del programma.

Francesca Barra, moglie dell’attore Claudio Santamaria, si è sfogata in camerino, lamentandosi del comportamento poco rispettoso di Poletti. Ha dichiarato: “Non è corretto. Bruttissimo. Proprio il boicottaggio!”, evidenziando di essere stata trattata “a pesci in faccia”, nonostante avesse cercato di mantenere un atteggiamento gentile anche in situazioni non appropriate.

Durante la trasmissione, Roberto Poletti ha mostrato un atteggiamento gelido, mantenendo le distanze da Barra anche mentre lei tentava di chiarire le cose tra una pausa e l’altra. “Ti stavo facendo una battuta, pensavo fosse un errore. Ma mai avrei immaginato una scena così”, ha commentato Barra, facendo capire che la tensione tra loro è tuttora palpabile. Nonostante le ultime interazioni, l’armonia tra i due conduttori potrebbe non durare a lungo, vista la storia di dissapori che li ha contraddistinti.

In conclusione, mentre i due giornalisti sembrano aver ritrovato una certa serenità, la fragilità dei loro rapporti è evidente e le incomprensioni potrebbero ricomparire in futuro.