“Quanto mi mancherà il suo braccio che si appoggiava a me e mi sosteneva“. Così Urbano Barberini, attore che ha lavorato con Franca Valeri negli ultimi 20 anni, la ricorda con l’Adnkronos. “Questo è un momento di lutto per tutti gli italiani che hanno così amato Franca, la sua grande intelligenza e il suo senso dell’umorismo che ci costituiscono, fanno parte di noi – aggiunge – Ma è anche un momento di riflessione su come questa vita è stata così creativa fino quasi all’ultimo momento. Gli ultimi libri e le commedie degli ultimi anni sono opere importanti che ci continueranno a nutrire. Per questo le siamo molto grati, le dobbiamo tutti molto”.

