Il primo grande amore di Franca Valeri fu l’attore e regista Vittorio Caprioli, con il quale fu sposata dal 1960 al 1974, quando divorziarono, proprio nell’anno in cui il referendum popolare confermò la legge statale che permetteva di sciogliere i matrimoni. Il loro legame sentimentale era iniziato alla fine degli anni ’40 sul palcoscenico e la coppia insieme fondò il Teatro dei Gobbi dove la Valeri portò in scena le sue esilaranti macchiette. Si sposarono a Ventimiglia il 16 gennaio 1960, nella chiesa di Sant’Agostino. Vittorio Caprioli diresse la Valeri anche in alcune commedie cinematografiche, di cui l’attrice non fu solo attrice ma anche co-autrice delle sceneggiature: “Leoni al sole” (1961), “Parigi o cara” (1962) e “Scusi, facciamo l’amore?” (1968).

Fonte