Casa-lavoro in battello, a causa della frana che ha interrotto l’unica strada possibile. E’ stato improvvisato un servizio di navigazione per ripristinare il collegamento tra le province di Trento e Verona, lungo il tragitto fra i Comuni di Malcesine e Riva del Garda. La strada statale Gardesana orientale è stata chiusa dalle 18 del 2 gennaio per lo smottamento che si è verificato proprio al confine tra le due province, in località Tempesta. Il fronte è di 60 metri e ha completamente invaso la strada.

Se durante le vacanze la mobilità è stata limitata, con la ripresa dei turni di lavoro rischia di scatenarsi il caos. Ci sono centinaia di abitanti della zona che, ogni giorno, si devono spostare da una provincia all’altra. Per questo le autorità hanno improvvisato un collegamento fra Riva e Malcesine con i battelli della Navigarda, in attesa di una verifica della situazione geologica e della programmazione dell’intervento di sgombero. Una soluzione-tampone che crea però problemi di promiscuità per la pandemia in corso. Dai primi rilievi del Servizio geologico della Provincia di Trento sembra che il materiale sia quantificabile in circa 800 metri cubi: si parla di almeno 30 giorni di lavori. Il servizio è attivo da oggi (mercoledì 6 gennaio), con abbonamenti quindicinali e mensili che variano dai 50 ai 70 euro, con agevolazioni riservate ai residenti della zona che però si dovranno organizzare per rispettare gli orari di ingresso al lavoro. “La frana caduta sulla Gardesana sta creando gravi disagi alla popolazione, sono necessari interventi urgenti” ribadisce la deputata del M5s Francesca Businarolo.

“Ho interessato il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, affinché sia possibile individuare una soluzione rapida. Molti residenti di Malcesine lavorano in strutture pubbliche e private del Garda trentino, incluso l’ospedale di Riva del Garda e ora sono costretti a viaggi in traghetto a loro spese, nonostante la pandemia in corso. Riaprire il collegamento deve diventare prioritario”.