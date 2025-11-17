Frana a Cormons, interventi di soccorso tra il fango e il maltempo

Una frana di fango ha colpito un’abitazione a Brazzano di Cormons, nel Goriziano, durante la notte. I vigili del fuoco, insieme ai volontari della Protezione civile, sono riusciti a estrarre una persona viva dalle macerie e stanno attualmente cercando due dispersi. Sono intervenuti anche i sanitari del Sores Fvg con ambulanze, un’automedica e un equipaggio dell’elisoccorso. La persona ferita, che ha subito una frattura a una gamba, è stata portata all’ospedale di Udine.

A supporto, sono arrivati squadre di soccorso e soccorritori fluviali dai comandi dei vigili del fuoco di Trieste e Pordenone, incluse unità del nucleo regionale Gos, dotato di mezzi di movimento terra, e una squadra Usar dal Veneto, specializzata nella ricerca di persone disperse sotto le macerie. Il maltempo ha gravemente danneggiato l’area tra Palmanova e la provincia di Gorizia, con Cormons che ha registrato 152 millimetri di pioggia in sei ore, portando il fiume Judrio a straripare e causando allagamenti.

Gli scantinati dell’ospedale di Palmanova sono stati sommersi, ma non si segnalano problemi per i pazienti. Disagi si sono registrati anche sulle strade a Visco, Trivignano e Chiopris Viscone. Dalla mezzanotte, i vigili del fuoco di Udine hanno ricevuto circa duecento richieste di intervento, con il comando di Gorizia impegnato in numerose chiamate. A causa dell’ondata di maltempo, la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla.